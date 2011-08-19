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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 08:08 BJT

《香港重要政经日程》--8月19日-8月23日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月19日(周五)

-- 中国建设银行(0939.HK)公布上半年业绩.

-- 华润置地(1109.HK)公布上半年业绩.

-- 中信泰富(0267.HK)公布上半年业绩.

-- 百盛(3368.HK)公布上半年业绩.

-- 凤凰卫视(2008.HK)公布上半年业绩.

-- 兖州煤业(1171.HK)公布上半年业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月20日(周六)

-- 洛阳钼业(3993.HK)公布上半年业绩.

8月22日(周一)

--16:15 吉利汽车(0175.HK)上半年业绩记者会.

-- 鞍钢股份(0347.HK)公布上半年业绩.

-- 比亚迪(1211.HK)公布上半年业绩.

-- 华润电力(0836.HK)公布上半年业绩.

*8月23日(周二)

-- 中国人寿(2628.HK)公布上半年业绩.

-- 中国建材(3323.HK)公布上半年业绩.

-- 中国电信(0728.HK)公布上半年业绩.

-- 富力地产(2777.HK)公布上半年业绩.

-- 香港中华煤气(0003.HK)公布上半年业绩.

-- 康师傅控股(0322.HK)公布上半年业绩.

-- 统一企业中国(0220.HK)公布上半年业绩.

-- 中国旺旺(0151.HK)公布上半年业绩.

-- 永利澳门(1128.HK)公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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