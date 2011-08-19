《香港重要政经日程》--8月19日-8月23日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月19日(周五)
-- 中国建设银行(0939.HK)公布上半年业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布上半年业绩.
-- 中信泰富(0267.HK)公布上半年业绩.
-- 百盛(3368.HK)公布上半年业绩.
-- 凤凰卫视(2008.HK)公布上半年业绩.
-- 兖州煤业(1171.HK)公布上半年业绩.
======================近期重要政经行事历============================
8月20日(周六)
-- 洛阳钼业(3993.HK)公布上半年业绩.
8月22日(周一)
--16:15 吉利汽车(0175.HK)上半年业绩记者会.
-- 鞍钢股份(0347.HK)公布上半年业绩.
-- 比亚迪(1211.HK)公布上半年业绩.
-- 华润电力(0836.HK)公布上半年业绩.
*8月23日(周二)
-- 中国人寿(2628.HK)公布上半年业绩.
-- 中国建材(3323.HK)公布上半年业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布上半年业绩.
-- 富力地产(2777.HK)公布上半年业绩.
-- 香港中华煤气(0003.HK)公布上半年业绩.
-- 康师傅控股(0322.HK)公布上半年业绩.
-- 统一企业中国(0220.HK)公布上半年业绩.
-- 中国旺旺(0151.HK)公布上半年业绩.
-- 永利澳门(1128.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。