《香港报摘》--其他报纸重要消息8月19日

* 明报

--据联交所股权披露资料,廖氏集团上周五(12日)于场外交易中,以所持约1.52%廖创兴企业(0194.HK)股权为代价,向廖烈文回购其约3.36%廖氏集团股份,惟未有披露作价.今次减持为廖氏集团首次减持廖企股权.廖企发言人对此不作回应.

--市场消息称,已通过上市聆讯的内地男装休闲鞋营运商--动感集团拟下月在港挂牌,集资3.9亿至5.46亿港元,公司旗下共五个品牌,其中两个为自由,三个为特许品牌.

* 苹果日报

--凤凰卫视(2008.HK)公布,旗下于美国上市之非全资附属公司凤凰新媒体(FENG.N)中期业绩,截至今年6月底止之中期股东应占亏损扩大9.6倍至9.39亿元人民币.

* 星岛日报

--据美联全国研究中心提供的数据显示,7月份北京一手住宅成交量1,060万平方尺,对比6月上升一成二;至于新房成交尺价,上月约为1,877元人民币,按月下跌1.4%.

* 东方日报

--达芙妮(0210.HK)半年纯利大幅增长1.31倍至4.4亿港元,主席兼行政总裁陈英杰表示,未来10年计画利用多品牌策略覆盖市场,集团订下每年同店销售增长15%目标.

* 文汇报

--中国财政部发行第三批人民币国债.中银香港(2388.HK)表示,周四(18日)首日认购零售国债的人数较去年的国债认购首日多四分之一;而每人平均认购额达10万至20万港元不等,较去年整体每人8万至10万港元的平均认购额多,相信最终会录得超额认购.

--创维集团宣布,将在全球首推云电视,并计画于国庆期间实现全球规模量产上市.总裁张学斌表示,云电视未来将会成为市场主流,明年该市场将会快速成长.

* 大公报

--远洋地产(3377.HK)公布,截至6月底止半年股东应占溢利10.96亿元人民币,按年倒退4.86%;期内,营业额增加66%至79.04亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.