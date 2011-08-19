《香港报摘》--其他报纸重要消息8月19日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 明报
--据联交所股权披露资料,廖氏集团上周五(12日)于场外交易中,以所持约1.52%廖创兴企业(0194.HK)股权为代价,向廖烈文回购其约3.36%廖氏集团股份,惟未有披露作价.今次减持为廖氏集团首次减持廖企股权.廖企发言人对此不作回应.
--市场消息称,已通过上市聆讯的内地男装休闲鞋营运商--动感集团拟下月在港挂牌,集资3.9亿至5.46亿港元,公司旗下共五个品牌,其中两个为自由,三个为特许品牌.
* 苹果日报
--凤凰卫视(2008.HK)公布,旗下于美国上市之非全资附属公司凤凰新媒体(FENG.N)中期业绩,截至今年6月底止之中期股东应占亏损扩大9.6倍至9.39亿元人民币.
* 星岛日报
--据美联全国研究中心提供的数据显示,7月份北京一手住宅成交量1,060万平方尺,对比6月上升一成二;至于新房成交尺价,上月约为1,877元人民币,按月下跌1.4%.
* 东方日报
--达芙妮(0210.HK)半年纯利大幅增长1.31倍至4.4亿港元,主席兼行政总裁陈英杰表示,未来10年计画利用多品牌策略覆盖市场,集团订下每年同店销售增长15%目标.
* 文汇报
--中国财政部发行第三批人民币国债.中银香港(2388.HK)表示,周四(18日)首日认购零售国债的人数较去年的国债认购首日多四分之一;而每人平均认购额达10万至20万港元不等,较去年整体每人8万至10万港元的平均认购额多,相信最终会录得超额认购.
--创维集团宣布,将在全球首推云电视,并计画于国庆期间实现全球规模量产上市.总裁张学斌表示,云电视未来将会成为市场主流,明年该市场将会快速成长.
* 大公报
--远洋地产(3377.HK)公布,截至6月底止半年股东应占溢利10.96亿元人民币,按年倒退4.86%;期内,营业额增加66%至79.04亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍/张嫣; 审校 黄运涛/丁淑琴
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。