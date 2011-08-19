〔港报社评〕香港回馈中央,当好人币试点--经济日报8月19日

中国国务院副总理李克强公布一系列有利香港的金融与经贸措施,尤其建立双向人民币流通机制,令香港人币业务登上新阶,势再大步发展.对中央的安排,香港最好的回馈就是做好人民币试点工作,协助国家金融顺畅地接轨国际.

中国2003年底启动香港银行人民币业务,2005年扩大,惟限制甚多,进展缓慢,直至2010年中央扩大人民币贸易结算、建立清算机制,香港人民币业务才突飞猛进,一个反映是香港人民币存款由2009年底仅627亿元人民币,暴增至今年6月底逾5,500亿元人民币.即使缺乏人民币回流中国机制,血脉并未流通,人民币业务已如此暴涨,中央现开启“人民币境外合格机构投资者”(RQFII)等回流机制,建立中港双向对流,香港人民币业务已进新阶段,在港流动的人民币必再急增,亦令各种人民币新金融产品如债券、股票、衍生工具等如雨後春笋高速发展.

双向流动机制其实商议多年,中央现终开启,一方面因应外围形势,决定加速金融改革开放,把握契机争取国际金融影响力与话语权.另一方面,是过去数年经验令中央安心,香港能做好把关与促进中国金融与国际接轨的角色.纵遇困难,香港能从速应对解决,包括与中央商讨扩大兑换额、金管局设200亿元资金池作後盾,并限定香港参与行的人民币长仓或短仓,不可超过其人民币资产或负债的10%等,既满足市场需求,亦将风险管控好.人民币加快国际化,未来将会有更多未知的风险,香港要回馈中国,最重要的是继续做好人民币业务的试点工作,包括推出更多人民币产品吸引国际投资者、尽快发现并解决问题、不断完善监管与运作机制等,令人民币能安全地走向国际,逐步成为能与美元、欧元鼎足而立的国际货币.

此外,香港金融业要维持国际最顶尖水平,成为中国金融与国际接轨的最佳平台,并协助中国金融中心与监管机构提升水平,追上国际,加强国家经济实力及安全.在互惠互利、互励推动下,香港得以伴随国家经济不断壮大,才能有真正实力挑战伦敦、纽约全球金融中心地位. (A04)