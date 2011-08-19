〔港报社评〕屡改仍屡错,医局要查根--星岛日报8月19日

香港明爱医院为一名婆婆输错血,是近年公立医院连串错调病人记录事件最新一桩.医院管理局每次事件後都作独立调查,并且推出多项改善措施,仍然避免不了这种性命攸关的失误.当局按照惯例成立专家小组调查今次事故之外,还须检讨为何屡次改革仍然屡次犯错.

今次明爱医院初步估计是化验室误把两个病人的血液化验结果对调,导致一个64岁的B型血婆婆,被错误输入A型血,医院一直不知道错误,到婆婆脑出血转送到广华医院急救,才由广华医院的医生发现.另一个病人幸而不需要输血,避过一劫.医管局有严格工作程序,设立层层覆检,避免病人化验样本资料错调,就算其中一个步骤出错,亦可以在覆检过程中及时发现错误,以免影响病人,但是今次事件,有关错误竟然可以“过关斩将”,由其他医院代为发现,实在匪夷所思.

错误处理病人资料,会导致错误的病情诊断和治疗,输错血病人体内排斥,严重起来可以夺命.一些错误的治疗还可能导致後遗症.每次发生医疗事故, 医管局在抢救病人之馀,都会调查事件的来龙去脉,对出错的员工作出告诫或处分,就程序上的漏洞作出改善建议,迅速得到落实,今次事件仍是循这个方程式运作.在这个机制下,医管局近年每年仍然有逾百宗错调病人资料的事件,幸而绝大部分都在覆检过程中发现纠正,可惜最後仍然有令社会关注的漏网之鱼.当局宜进一步探究如何根治这再三发作的毛病. (A06)