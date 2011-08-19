〔港报社评〕港交所肩负重任举足轻重--信报8月19日

港股昨日高开低收,出现单日转向的形态,但一众蓝筹股当中港交所表现突出,逆市而升,一枝独秀.主要的原因,除了国务院常务副总理李克强访港带来新政策,如在中国推出港股组合交易所买卖基金(ETF),变相实现资金自由行等有利港交所业务的措施外,昨天港交所发出通告,宣布原则上已同意与上海证券交易所及深圳交易所在香港成立合资公司一事开始磋商,未来可能发展的业务包括但不限于发展指数及其他衍生产品、编制新指数等,令市场憧憬港交所与中国交易所合并,亦有以致之.

很明显,港交所与上交所及深交所合作事宜并非孤立事件,而是李克强宣布中央支持香港发展成为人民币离岸中心政策有机的组成部分.今次李克强率领的访港代表团成员鼎盛,全是独当一面的重量级人马,相信港交所与中国有关机构合作只是其中一项,未来中港合作的事项肯定陆续有来.事实上,金融海啸後,人民币国际化已是中央政府制定不变的金融总体战略.为了因应国际形势变化加快发展步伐,“十二五规划”进一步确定了香港作为国际金融中心扮演的角色.李克强今次率众而来,明显是要具体落实中央政策,干实事,不是“多看看、多听听”的门面客套话.

一言以蔽之,港交所已再非一间一般上市的交易所,而是肩负重任,在人民币国际化过程中,以至巩固香港作为人民币离岸中心的任务上,扮演不可或缺的角色.李克强临别赠言,香港在国家改革开放的作用,不可替代.港交所在人民币国际化和离岸中心的作用,亦当作如是观. (P02)