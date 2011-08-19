〔港报财经评论〕逐浪宜穿救生衣--信报8月19日

逐浪宜穿救生衣 /陆文

港股近日反弹受制预期的20,500/21,000点下限,对短线博反弹者要留意19,500点能否稳守,昨天恒指跟随欧洲、中国与亚洲地区股市回落,中国关注有加息压力,全球经济放缓的预期令投资情绪更趋保守;个股业绩表现普遍符合预期,但投资情绪虚怯持续,特别是8月份出现的笨猪跳依然馀波未尽,外围变数难测.玩反弹市一向知易行难,要留意回升/反弹至阻力区後多无以为继,不妨先行获利”换马”至持续超卖的个股,严定止蚀水平有如逐浪穿救生衣,近年市场信心薄弱令淡友依然主导短期後市,投资者一方面维持较低持货水平,亦要关注个股值博率作买卖部署.

港交所(0388.HK)昨天无论交投额与股价表现均属市场焦点,受惠上日北大人送大礼,原本担心港股ETF在上海等地挂牌对港交所带来竞争,但其公布与深沪交易所研究成交合营专门发展金融产品及指数工具,属互惠之举;当然,憧憬三地交易所并合属炒过笼,但中长线加入拥有庞大存款的中国投资者,港股最终将直接受惠.至于短期什麽股票最受惠,留意这新合营研究新指数会否直接影响恒生指数与大摩指数的江湖地位,事实上,中国投资者对港股有不同兴趣,相信年底推出的港股ETF应是一批由个别行业龙头的蓝筹股,或是A/H股溢价高的国企红筹股为主干.强势股亦有回吐时.昨天成交金额排第二位的中移动(0941.HK),中期纯利升6.3%,符合预期,维持派息率43%,每股派1.58港元,市况欠佳及股价早前已有升幅,亦未公布与iPhone销售谈判新进展,引发获利回吐;不过,在未来一段炒上落的不明朗市况下,电讯股依然是炒人民币升值及收益稳定的吸纳对象,以70-72港元为合理收集水平.

近期备受资金追捧的濠赌股,昨天表现明显受压,新濠(0200.HK)跌6.5%、美高梅中国(2282.HK)跌5.7%、银河娱乐(0027.HK)跌4.6%及澳博(0880.HK)跌4.9%,由于累积升幅大,短期自有较大获利回吐压力;另一个今年热炒的珠宝手表零售股板块,昨天周生生(0116.HK)公布中期纯利升67%,派息11港仙,业绩不过不失,却小心这板块短期亦有回吐沽压.上半年强势板块的水泥股近日亦因水泥价格回落引发沽售,一向看好的高档汽车与4S汽车代理股近日公布业绩佳愈升愈有,由华晨汽车(1114.HK)以至大昌行(1828.HK)与正通(1728.HK)均惹憧憬,个股亦受惠业绩炒上,不过,在炒上落市中宜吸勿抢,这批股份累积升幅已大,近期强势股已纷纷呈超买现象,或许应是酌量获利回吐之时.(P26)

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英镑或向上突破 /苏子

根据某美资外汇交易商的散户投资者的投机情绪指标显示,目前散户投资者在入市建立英镑兑美元的仓位时,有近83%采取沽出的短仓策略;由于上述指标归类为相反理论指标,此情况反映短期後市英镑兑美元的走势较大机会继续上升,而上述已建立短仓的散户投资者,那些实力不足的最终或要面对被迫作出止蚀行动的後果.昨天英镑兑美元已由前天的1.6590高位回落,但却一直稳守在本月1日的1.6475高位及本月8日的1.6470高位以上,最低仅见1.6480便回稳过来,此情况反映只要稍後英镑兑美元可以继续守稳在本月上旬的1.6470/1.6475高位以上波动及收市,最终将会顺利突破5月31日的1.6546高位及前天的1.6590高位并挑战4月下旬的1.6745高位甚至1.70心理关口.

去年底英镑兑美元在1.56水平收市,踏入2011年後,英镑兑美元自上述的收市水平略为跌至1.5407水平便见了全年低位,随後便反覆造好,并于4月下旬一度升至1.6745高位才遇阻力回落,而英镑兑美元自今年2月份开始,大部分时间均在1.60至1.65间争持,即使曾突破此争持区,随後很快亦证实为假突破,汇价继续在此争持区内上上落落,走势基本上与欧罗兑美元相若,即是同样是全无趋势可言.

前天英镑兑美元已见突破1.60至1.65的争持区顶部阻力,由于汇价已在此争持区运行了逾半年时间,绝大部分散户投资者已经习惯了英镑兑美元的上落市走势模式,因此也难怪当汇价升破上述的争持区顶部阻力後,可以吸引大量散户投资者入市建立短仓,以打赌上述的破位只是假突破,汇价仍未能摆脱大半年来的上落市运行模式,但这却使反映散户行为的投机情绪指标,已到达83%的不利散户的危险水平了.

至于稍後英镑兑美元的走势,会否像投机情绪指标所反映般继续上升,还是市场大户大发慈悲,让散户投资者可以在是次的建立短仓行为中取得不俗的回报,相信很快便知道答案了.短线而言,若然英镑兑美元可以明显回落至本月上旬的高位以下收市,则散户投资者所建立的短仓的赢面便会明显上升,否则,担心汇价经过逾半年时间的争持局面後,最终将会向上作出既急且劲的重大突破,届时前年8月所造的1.7042高位很大机会顺利突破,从而杀众多造淡者一个措手不及.(P28)