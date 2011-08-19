版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:52 BJT

〔表格〕香港华润置地2011年中期净利按年升4%,为35.6亿港元

路透香港8月19日电---香港华润置地有限公司(1109.HK)周五宣布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　 　 　 2011年度中期 2010年度同期(重列)

每股盈利(港元) 0.6637 0.6832

中期股息(港元) 0.095 0.095

净利 3,561.03 3,425.98

营业额　 7,681.18 12,453.74

截止过户日期 　 11月7-11日

发放股息日期 　11月18日

注:华润置地从事物业销售、物业投资及管理.(完)

浏览华润置地其他新闻,请点选[1109.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐