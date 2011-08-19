〔港报财经评论〕二次探底机会增--经济日报8月19日

二次探底机会增 /林瑞芬

中国加息预期升温,A股回落,拖累港股.回说中央送大礼给香港,中期利好,但需要配合天时发挥,关键在欧、美经济前景之上,债毒暂无解毒良方,港股未能反映中央厚礼利好因素.据昨日观察,连具业绩支持的水泥股及濠赌股都跌至少3%-4%,如安徽海螺(0914.HK)大跌7%,新濠(0200.HK)跌6.5%,反映醒目钱急于套利,又闻到看淡的投资者将出击味道.按欧、美股指走势,属急跌後反弹再挫居多,短线稍有闪失,随时令恒指反弹浪在近20,500受阻而回,20,000即市支时确实无把握守得稳,还是作好准备港股二次探底.货币数量调控现弊端.上证综指昨收报2,559,跌1.6%,事缘中国又预期加息.近周加息预期突见升温,就源于8月16日,央行招标发行了50亿元人民币1年期央票,中标利率为3.5840%,较上次提高8.58基点.市场有意见认为近期人民币快速升值,加息必要性不大;地方债风险未散,不宜加息.

通胀见顶亦可能加息还有,通胀或已触顶,不加息亦有理由.据商务部数据示,猪肉价格在上周持平後,本周涨幅也仅为0.1%,企稳迹象较为明显.相反,房价就渐见受抑制,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有17个.与6月份相比,7月份环比价格下降和持平的城市增加了5个.价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过1.0%,涨幅比6月份缩小的城市有15个.通胀或趋平稳,但有研究指出,以2004年的经验,即使通胀真的回落,也不能排除加息.

跌市期间,港交所(0388.HK)表现最标青,股价一度高见152.4港元.股价抽升并非因港股小型直通车,而是集团宣布已原则上同意与上海证券交易所及深圳证券交易所就在香港注册成立合资公司一事开始磋商.不过,情况又如同中央送大礼,大围环境不配合,利好作用需时发酵.且见最受惠香港为人民币离岸中心的中银香港(2388.HK),近三日虽借消息走上一程,但每到高位即遇回吐压力,未能高收,昨曾高见21.45港元,但以20.2港元收市,启示上车一族都是搭顺风车为主,见好即收,主要是怕欧、美股市突然大插水而连累港股!(003)

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交行盈利增速料放缓 /余少文

中国加息阴霾愈来愈重,昨日派发中期成绩表的交通银行(3328.HK)未来盈利增长料放缓,或会跑输其他内银股.央票息升,加息先兆.至于中国股市三连跌,主要是1年期、3月期和3年期央票息率先後上调,人民银行近期加息前都会先行上调央票息率,加上中国新华社早前曾透露人行上周加息,相信因遇上美债危机而推迟,故央票息率被上调後,短期加息机会甚浓.一直担心的负利率问题会否影响加息周期,但人行金融研究员常黎表示,人行不会针对负利率而频繁调整基准利率,加上新华社早前指人行再加息一次後可望结束今次加息周期,似乎中央并不会因应负利率问题而延长加息周期,希望大市在人行加息後走出谷底.

过去一直有指加息对内银股有利,因为可以扩阔净息差,但似乎对交行未能带来太大优势,其上半年净息差只有2.54%,较去年底升0.08个百分点,相比民生银行(1988.HK)和重庆农村银行(3618.HK)的净息差扩阔幅度0.41个百分点和0.15个百分点为少,或是净利息收入只升24%至493亿元人民币原因之一,而其上半年盈利则升30%至264亿元人民币,每股盈利因去年供股而摊薄下只升19%至0.43元人民币.

虽然交行资本充足率达12.2%,但交行首席财务官于亚利指交行仍有资本压力,会在适当时间考虑在市场集资,但不会在今年.而交行争取成为首间全牌照银行,以便在证券和期货业务方面作出突破,或可成为股价短期催化剂.只是按彭博预测数字,交行未来3年每股盈利增长介乎15%-18%,明年和後年只能维持10%多增长,或会对股价带来压力,短线宜观望.

百宏半年盈利已超上年度.另外,近日提及的百宏实业(2299.HK),上半年盈利急升4倍至4.49亿元人民币,每股盈利0.24元人民币;相信要达到招股书预测的全年盈利8.48亿元人民币并不困难.尤其公司去年下半年盈利表现远胜上半年,也令人憧憬其今年下半年业绩不会太差,即使跟上半年相若,全年盈利也可达9亿元人民币,今年摊薄盈利预测PE不足12倍,加上公司表示全年派息逾50%,今年预测息率至少也有4厘以上.(010)