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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 09:38 BJT

〔香港股市〕恒生指数低开2.7%,受对欧洲银行的担忧和美国数据拖累

路透香港8月19日电---港股周五开盘大跌逾2%,因对美国衰退的担忧重燃和欧洲银行系统融资紧俏的迹象拖累海外股市大跌.

恒生指数.HSI开低2.7%至19,478.8点.恒生国企指数.HSCE开盘跌2.9%.

汇丰控股(0005.HK)开低近4%.(完)

--编译 李富强;审校 张若琪

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