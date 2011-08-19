〔表格〕香港中信泰富中期净利按年升24%,为60.1亿港元

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港8月19日电---香港中信泰富有限公司(0267.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的半年内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期(经重列)
每股盈利(港元) 1.65 1.33
每股股息(港元) 0.15 0.15
净利 6,012 4,866
营业额 45,940 31,873
截止过户日期 9月12-16日
发放股息日期 9月23日
注:中信泰富主营业务包括特殊钢、铁矿开采和在中国房地产.此外,公司亦有参与电厂、基建投资;并持有从事汽车分销、食品与消费品以及物流业务的大昌行(1828.HK),以及中信国际电讯(1883.HK)的控股股权.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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