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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 12:15 BJT

〔表格〕香港中信泰富中期净利按年升24%,为60.1亿港元

　路透香港8月19日电---香港中信泰富有限公司(0267.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的半年内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　 　 2011年度中期 2010年度同期(经重列)

每股盈利(港元)　 1.65 1.33

每股股息(港元)　 0.15 0.15

净利 6,012 4,866

营业额　 45,940 31,873

截止过户日期 9月12-16日

发放股息日期 9月23日

注:中信泰富主营业务包括特殊钢、铁矿开采和在中国房地产.此外,公司亦有参与电厂、基建投资;并持有从事汽车分销、食品与消费品以及物流业务的大昌行(1828.HK),以及中信国际电讯(1883.HK)的控股股权.(完)

浏览中信泰富相关新闻,请点选[0267.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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