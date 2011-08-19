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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:32 BJT

〔表格〕香港百盛商业2011年度中期净利增15.8%,为5.85亿元人民币

路透香港8月19日电---香港百盛商业集团有限公司(3368.HK)周五宣布,截至2011年6月30日止半年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　 　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元)　 0.21 0.18

中期股息(元) 0.07 0.06

净利 584.76 504.90

经营收益总额 2,545.70 2,151.25

截止过户日期　 9月26-30日

发放股息日期　 12月31日

注:百盛集团为中国百货零售商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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