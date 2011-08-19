〔香港个股〕远洋地产未来拟增加三、四线城市的土地项目

路透香港8月19日电---由于一、二线城市房地产市场受调控影响较为明显,远洋地产(3377.HK)未来的新项目将会以地价较低的三、四线城市为主,目标两年後占三份之一的销售比例.

"我们会采取非常小心的策略,不会大规模购买土地."远洋地产总裁李明在记者会上称.

由北京起家的远洋地产,现时已将其发展范围扩展至以环渤海、长三角及泛珠三角区域为主的全国性地产商.

李明表示,目前一线城市如北京、杭州仍占公司总销售额的四成,二线及三、四线城市分别占四成和两成;目标在两年後,该三个市场各占三份之一的销售比例.

远洋地产周四晚间公布,上半年净利按年下滑约5%,至近11亿元人民币.因期内的投资物业公平值收益按年大减.但若撇除有关一次性收益後的基本盈利则按年增长51%,至10亿元.

李明表示,截至目前为止公司今年以来的累计合同销售额为150亿元,完成全年目标300亿的一半.由于下半年为公司传统的销售旺季,因此有信心完成全年目标.

被问到公司与大股东中国人寿(2628.HK)(601628.SS)的合作时,李明称,双方未来会在商业房地产及养老地产方面有更多的合作磋商,料下半年落实两至三个项目应不成问题.

远洋地产收低3.03%,报3.52港元.过去一个月下跌12%.(完)

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