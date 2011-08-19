〔香港个股〕远洋地产未来拟增加三、四线城市的土地项目

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透香港8月19日电---由于一、二线城市房地产市场受调控影响较为明显,远洋地产(3377.HK)未来的新项目将会以地价较低的三、四线城市为主,目标两年後占三份之一的销售比例.
"我们会采取非常小心的策略,不会大规模购买土地."远洋地产总裁李明在记者会上称.
由北京起家的远洋地产,现时已将其发展范围扩展至以环渤海、长三角及泛珠三角区域为主的全国性地产商.
李明表示,目前一线城市如北京、杭州仍占公司总销售额的四成,二线及三、四线城市分别占四成和两成;目标在两年後,该三个市场各占三份之一的销售比例.
远洋地产周四晚间公布,上半年净利按年下滑约5%,至近11亿元人民币.因期内的投资物业公平值收益按年大减.但若撇除有关一次性收益後的基本盈利则按年增长51%,至10亿元.
李明表示,截至目前为止公司今年以来的累计合同销售额为150亿元,完成全年目标300亿的一半.由于下半年为公司传统的销售旺季,因此有信心完成全年目标.
被问到公司与大股东中国人寿(2628.HK)(601628.SS)的合作时,李明称,双方未来会在商业房地产及养老地产方面有更多的合作磋商,料下半年落实两至三个项目应不成问题.
远洋地产收低3.03%,报3.52港元.过去一个月下跌12%.(完)
浏览远洋地产其他新闻,请点选[3377.HK-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3