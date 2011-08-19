版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 15:04 BJT

〔中国企业〕中信集团没有上市时间表--董事长

路透香港8月19日电---中国中信集团董事长常振明周五称,该集团没有上市时间表.

去年7月有媒体报导称,中信集团计划2011年底前在香港上市,筹集800亿元人民币,有机会成为香港当年最大型的上市集资活动.[ID:nCH0075100]

中信集团旗下目前在香港上市的公司包括中信泰富(0267.HK)、中信银行(0998.HK)、中信资源(1205.HK)、中信1616集团(1883.HK)、大昌行(1828.HK)、亚洲卫星(1135.HK)、中信21世纪(0241.HK)等.(完)

--记者 雷美珍/郭经伟; 撰写 陈敏; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐