〔香港个股〕中国建筑国际上调全年新签合约额目标7%,因业务进展胜预期

路透香港8月19日电---香港建筑工程商--中国建筑国际(3311.HK)周五表示,将全年新签合约额目标上调约7%,至不低于300亿港元,因新增业务进展优于预期.

该公司于早盘收市後公布上半年净利按年增长40.8%,至6.53亿港元.每股盈利为0.2006港元,按年升33.1%.董事会建议派中期息每股0.06港元.

中国建筑国际副主席兼行政总裁周勇在记者会上表示,上半年公司的新签合同额为193.4亿港元,表现优于公司的预期,因此决定将全年目标调高至不低于300亿港元.

不过,该公司上半年的毛利率则由去年同期的10.6%,下滑至9.6%.周勇解释,这是由于公司此前获得了大量的内地保障性住房建设项目.按规定有关项目要完成营业额的三成,其利润方可入账.由于这些项目于上半年大部份并未达到该比例,因此预期可能要在下半年,甚至明年才能将利润入账.

中国建筑国际近年参与更多的内地基建项目及保障性住房项目建设.周勇表示,虽然近日有报导指中央或将明年的保障性住房开工数目调低,但相信中国在十二五(2011-2015年)中规划全国3,600万套保障房的开工计划总量不变.即使是每年作出微调,也是很正常的.因此公司仍维持到2015年实现占内地保障性住房市场份额1%的目标不变.

在海外拓展方面,他表示,公司将印度市场列为下一个海外市场目标,但投资取态会较为稳健,金额也不会太大,并会选择与当地的公司合作为发展策略.

公布业绩後,中国建筑国际午盘尾段下跌7.75%,报6.43港元;大盘恒生指数.HSI则跌2.84%.(完)

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