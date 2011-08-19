〔香港个股〕中旅国际称将拉高酒店及景区等业务比重,今年派息率将为50%

路透香港8月19日电---香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)周五表示,将拉高旗下酒店、景区及渡假区营收占全年的比重,今年派息率预估将达50%.

香港中旅总经理许慕韩指出,公司将透过进一步收购,加快转型成为旅游资源类的公司,目标放在山东、浙江等地.

"旅行社是中介业务,中介的空间已经变窄,"他说,"我们希望拉高酒店、景区和渡假区的业务比重,上半年的业绩跟这个策略是一致的."但他未给出目标.

中旅上日公布2011年上半年实现净利3.49亿港元,每股基本盈利为0.0613港元,按年大增434%,主要受惠于旅游业持续复苏、本期毋需像上年同期就海上业务提出减值以及珠海海泉湾部分缩短折旧年限的固定资产已于上年折旧完毕.

上半年19.99亿港元的综合收入中,旅行社比重由上年同期的约50%下降至37%,而酒店及景区则是分别由14-15%上升至约20%.

许慕韩同时表示,今年中期恢复派息0.02港元,派息率是33%,预计全年派息率将达50%,"预期下半年派息将多过上半年."

该公司7月时宣布,正在考虑分拆酒店业务在香港上市,并考虑收购青岛海泉湾项目,以及于江苏省景区项目进行投资.本地报章则是报导,中旅国际期望明年初以介绍形式,将旗下总值40亿元人民币酒店业务在港上市.[ID:nCH0067845]

许慕韩表示,这些项目仍在研究之中,尚无时间表.

本地时间下午3:24时,香港中旅下跌4.76%至1.4港元,过去一个月来跌9.259%;大盘恒生指数.HSI大跌2.51%.

许慕韩同时表示,副总理李克强本周稍早宣布的开放措施,将可促进香港经济发展,也将有利于中旅的业务.

率领强大代表团至香港访问的中国副总理李克强,本周三给香港派出"大礼包",包括大幅开放香港服务业进入内地等,并明确到十二五末,基本实现内地与香港服务贸易自由化.[ID:nCN1906001]

中旅国际投资业务范围涵盖:旅行社、酒店、景区及渡假区、客运等,直属控股公司是香港注册的香港中旅集团,最终控股公司则是中国国务院属下的中国港中旅集团公司.(完)

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