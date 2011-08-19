〔企业并购〕中信集团称尚未决定对MCC提出收购,集团无上市时间表(更新版)

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
(新增更多细节和背景)
路透香港8月19日电---中国中信集团董事长常振明周五称,仍在关注澳洲Macarthur CoalMCC.AX,但尚未决定是否提出收购;而集团尚未有上市时间表.
"还没到表明我们立场的时候,"他在回应博地能源BTU.N与安赛乐米塔尔(ISPA.AS)的收购方案时表示.
上月,博地能源与安赛乐米塔尔向MCC提出价值50亿美元的收购方案,惟MCC未向股东推荐该交易,原因是MCC正与其他竞标对手进行探讨.最近博地能源与安赛乐米塔尔获得澳洲外资投资审核局批准其对MCC的收购计划,并开始就要约徵求MCC股东接受出价.
中信集团及其子公司中信资源(1205.HK)合共持MCC逾24%股权,为单一最大股东.而博地能源的收购建议须获得MCC逾50%的股东同意,因此中信集团的意向对交易具有重要作用.
中信集团澳洲公司的高层此前对路透称,考虑对MCC提出收购建议,反映出中信集团不希望放弃这家全球最大的粉煤生产商的权益.[ID:nCH0069307]
常振明并表示,集团正进行内部结构调整,尚没有上市时间表.
去年7月有媒体报导称,中信集团计划2011年底前在香港上市,筹集800亿元人民币,有机会成为香港当年最大型的上市集资活动.[ID:nCH0075100]
中信集团旗下目前在香港上市的公司包括中信泰富(0267.HK)、中信银行(0998.HK)、中信资源(1205.HK)、中信1616集团(1883.HK)、大昌行(1828.HK)、亚洲卫星(1135.HK)、中信21世纪(0241.HK)等.(完)
--记者 雷美珍/郭经伟; 撰写 陈敏; 审校 张喜良/林高丽
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