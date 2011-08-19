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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:46 BJT

〔香港股市〕恒生指数收低3.1%,本周累计挫跌1.1%

路透香港8月19日电---香港股市周五收低,虽然成交达到均量,且8月跌势将已具吸引力的估值进一步拉低後,长线投资者寻求进入市场.卖空规模仍居高不下,市场近期料现更多波动.

恒生指数.HSI大跌3.08%,收报19,399.92点,本周跌1.1%.恒生国企指数.HSCE跌4.12%,报10,277.38点,本周跌1.7%.

沪综指收报2,534.358点,下跌25.114点,或0.98%.本周该股指累计下跌2.27%,为连续第五周走低.[.SSCN](完)

--编译 隋芬;审校 龚芳

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