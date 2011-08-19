香港已公布经济指标--2011/8/19

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年6月 零售值 +28.8 +27.8 +15.3
2011年6月 零售量 +22.2 +21.1 +11.9
2011年第二季 本地生产总值(GDP) +5.1 +7.5 +6.5
2011年6月 综合消费物价指数(CPI) +5.6 +5.2 +2.8
2011年6月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.9 +5.6 +3.2
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失业率 11年5月-7月 11年4月-6月 10年5月-7月
*3.4% 3.5% 4.3%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年6月 贸易赤字/盈馀 -40.3 -35.7 -30.6
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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