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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 16:46 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得28亿美元资金流出,较上周大幅放缓--花旗

路透香港8月19日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金录得28亿美元资金流出,大约为上周流出量的三分之一;环球新兴市场基金的赎回量只有4.68亿美元.

报告称,从地区看,亚洲除日本和拉美流出的资金分别为14亿美元和2.56亿美元,较上周大幅放缓.总体来看,新兴市场的流出量在ETF和非ETF基金中相当平衡.

除中国和马来西亚在外的新兴市场亚洲地区外资仍是本周的净卖方,卖出量为17亿美元,上周则为98亿美元.台湾是外资抛售压力下最主要的输家,占该地区外资净卖出量的近90%.

此外,在亚洲除日本地区,台湾亦面临最严重的资金流出,占地区的近40%.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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