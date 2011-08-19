〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得28亿美元资金流出,较上周大幅放缓--花旗

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透香港8月19日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金录得28亿美元资金流出,大约为上周流出量的三分之一;环球新兴市场基金的赎回量只有4.68亿美元.
报告称,从地区看,亚洲除日本和拉美流出的资金分别为14亿美元和2.56亿美元,较上周大幅放缓.总体来看,新兴市场的流出量在ETF和非ETF基金中相当平衡.
除中国和马来西亚在外的新兴市场亚洲地区外资仍是本周的净卖方,卖出量为17亿美元,上周则为98亿美元.台湾是外资抛售压力下最主要的输家,占该地区外资净卖出量的近90%.
此外,在亚洲除日本地区,台湾亦面临最严重的资金流出,占地区的近40%.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3