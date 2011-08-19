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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 16:42 BJT

〔香港个股〕中国联通至7月底3G用户为2,582万户,当月净增187万

路透香港8月19日电---中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)周五公布,截至7月底,其3G(第三代移动通讯)总用户累计达2,581.9万户,7月净增数为187.4万户.

该公司在联交所发布公告并指出,7月2G用户净增25.2万户,累计用户为1.58亿户.

以此计算,中国联通的移动通讯用户总数达约1.84亿户.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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