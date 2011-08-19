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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 17:06 BJT

〔离岸人民币〕香港政府官员称人民币QFII将于今年底前推出

路透香港8月19日电---香港财经事务及库务局副局长梁凤仪周五称,人民币境外合格机构投资者(RQFII)将在今年年底前推出.

"我们觉得有希望在年底前推出,但是我们永远没办法保证."她在接受路透电视采访时表示.

中国国务院副总理李克强本周在香港宣布,允许以人民币境外合格机构投资者方式投资境内证券市场,起步金额为200亿元人民币.

在该计划推出之前,在香港流通的人民币无法自由回流到内地,仅有境外央行、港澳清算行、境外参加行等三类境外机构开通了投资内地银行间债市的试点.其他资金只能存放于银行或投资于债券等有限的人民币金融产品.(完)

--记者 Jonathan Gordon/苏骏霖; 撰写 陈敏; 审校 张喜良

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