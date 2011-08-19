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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 18:35 BJT

〔香港社会〕警方称拘捕一名男子,涉嫌与港交所网站遭黑客攻击有关

路透香港8月19日电---香港警方周五表示,已拘捕一名29岁男子,怀疑其与上周三港交所(0388.HK)"披露易"网站遭受黑客入侵有关.

商业罪案调查科科技罪案组警司招秀美对记者表示,警方在观塘拘捕一名29岁男子,并检获一批电脑器材,相信这批器材曾用作攻击港交所"披露易"网站并留有相关证据.被捕男子现正被警方扣留及作进一步调查.

港交所用以发布上市公司讯息的"披露易"网站于8月10日受到黑客入侵,令到部份公司发布的股价敏感消息,未能正常地供投资者查阅,并导致包括港交所、汇丰控股(0005.HK)、国泰航空(0293.HK)等在内的多家上市公司停牌.[ID:nCH0072753](完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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