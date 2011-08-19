〔香港社会〕警方称拘捕一名男子,涉嫌与港交所网站遭黑客攻击有关

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透香港8月19日电---香港警方周五表示,已拘捕一名29岁男子,怀疑其与上周三港交所(0388.HK)"披露易"网站遭受黑客入侵有关.
商业罪案调查科科技罪案组警司招秀美对记者表示,警方在观塘拘捕一名29岁男子,并检获一批电脑器材,相信这批器材曾用作攻击港交所"披露易"网站并留有相关证据.被捕男子现正被警方扣留及作进一步调查.
港交所用以发布上市公司讯息的"披露易"网站于8月10日受到黑客入侵,令到部份公司发布的股价敏感消息,未能正常地供投资者查阅,并导致包括港交所、汇丰控股(0005.HK)、国泰航空(0293.HK)等在内的多家上市公司停牌.[ID:nCH0072753](完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3