〔香港个股〕华润置地称将以逾70亿港元向母公司收购一批内地物业

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透香港8月19日电---中国房地产商--华润置地(1109.HK)周五宣布,将以70.025亿港元代价向母公司华润集团收购一批中国内地物业,并将以现金加发行新股方式支付.
公司的声明称,其中14.07亿港元将以现金支付,约56亿港元则按每股12.7756港元向母公司发行股份方式支付.
华润置地并建议,其他合资格股东可以按每持有13股现有股份,可认购一股新股的比例,以每股12.7756港元进行认购.这部份发售的股份初步不多于1.429亿股.
华润置地今日收低4.77%报12.78港元,过去一个月下跌逾8%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22