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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 18:31 BJT

〔香港个股〕华润置地称将以逾70亿港元向母公司收购一批内地物业

路透香港8月19日电---中国房地产商--华润置地(1109.HK)周五宣布,将以70.025亿港元代价向母公司华润集团收购一批中国内地物业,并将以现金加发行新股方式支付.

公司的声明称,其中14.07亿港元将以现金支付,约56亿港元则按每股12.7756港元向母公司发行股份方式支付.

华润置地并建议,其他合资格股东可以按每持有13股现有股份,可认购一股新股的比例,以每股12.7756港元进行认购.这部份发售的股份初步不多于1.429亿股.

华润置地今日收低4.77%报12.78港元,过去一个月下跌逾8%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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