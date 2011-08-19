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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 19:11 BJT

〔离岸人民币〕中行香港分行发1亿元一年期存款证,息率1.3%--销售文件

路透香港8月19日电---据路透周五获得的销售文件,中国银行(3988.HK)(601988.SS)香港分行发行1亿元一年期人民币存款证,息率为1.3%.

销售文件显示,该笔存款将于2012年8月24日到期.发行主体评级为A1/A-(穆迪/标普).

渣打银行(2888.HK)(STAN.L)负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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