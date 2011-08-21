〔表格〕美高梅中国2011年中期净利为19亿港元,大幅增长380%

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透香港8月22日电---美高梅中国控股有限公司(2282.HK)上周五晚间公布,截至2011年6月30日止中期业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度中期
基本每股盈利(元 ) 0.502 0.105
中期股息(元) 无派息 --
净利 1,906.5 397.3
娱乐场收入 9,710.0 4,927.2
截止过户日期 不适用
派发股息日期 不适用
注:美高梅中国为美国博彩业巨头美高梅(MGM)(MGM.N)与澳门"赌王"何鸿燊之女何超琼合资创建,美高梅持股51%;美高梅中国是澳门六家博彩营运商之一,于今年6月3日在港交所挂牌.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。