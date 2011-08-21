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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 07:56 BJT

〔表格〕美高梅中国2011年中期净利为19亿港元,大幅增长380%

路透香港8月22日电---美高梅中国控股有限公司(2282.HK)上周五晚间公布,截至2011年6月30日止中期业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　 　　　 2011年度中期 2010年度中期

基本每股盈利(元 ) 0.502 0.105

中期股息(元) 无派息 --

净利 1,906.5 397.3

娱乐场收入 9,710.0 4,927.2

截止过户日期 不适用

派发股息日期 不适用

注:美高梅中国为美国博彩业巨头美高梅(MGM)(MGM.N)与澳门"赌王"何鸿燊之女何超琼合资创建,美高梅持股51%;美高梅中国是澳门六家博彩营运商之一,于今年6月3日在港交所挂牌.(完)

浏览美高梅中国其他新闻,请点选[2282.HK-CMN]

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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