《香港报摘》--经济日报8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--港股受制于外围因素,盼能守住19,000点关卡.沽压劲、资金撤,多项指标显示港股短线仍难摆脱弱势.
* 其他:
--荷里活(Hollywood)影业新贵传奇影业(Legendary)旗下新成立的传奇东方,将由"壳王"陈国强"送壳"上市,借保华建业(0577.HK)集资最多约23亿港元,将每年拍制一至两部以中国文化为为背景的电影,全球发行.
--渣打银行(香港)总裁洪丕正称,随着副总理李克强提出多项支持香港人民币业务的安排,不只人民币存款,人民币资产可望稳定成长;人民币贷款年内可望达到1,000亿元.
--金活医药(1110.HK)中期营业额增加15.6%至3.62亿元人民币,纯利上升85.1%至1,965万元人民币,因营业额及毛利增加;公司不派中期息.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。