《香港报摘》--经济日报8月22日

* 要闻版头条:

--港股受制于外围因素,盼能守住19,000点关卡.沽压劲、资金撤,多项指标显示港股短线仍难摆脱弱势.

* 其他:

--荷里活(Hollywood)影业新贵传奇影业(Legendary)旗下新成立的传奇东方,将由"壳王"陈国强"送壳"上市,借保华建业(0577.HK)集资最多约23亿港元,将每年拍制一至两部以中国文化为为背景的电影,全球发行.

--渣打银行(香港)总裁洪丕正称,随着副总理李克强提出多项支持香港人民币业务的安排,不只人民币存款,人民币资产可望稳定成长;人民币贷款年内可望达到1,000亿元.

--金活医药(1110.HK)中期营业额增加15.6%至3.62亿元人民币,纯利上升85.1%至1,965万元人民币,因营业额及毛利增加;公司不派中期息.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.