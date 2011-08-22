《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7972港元HKD=)
美股道琼工业指数上周五收低172.93,或-1.57%,报10,817.65点.因大部分买家对美国经济再陷衰退和欧洲金融体系不稳的担忧
渐增,在周末前离场.至此美股已连续四周下挫.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 182.620 -0.28 63740 14.239 0.42
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 15.810 -5.33 174889 4.931 -0.38
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.920 2.34 672316 76.288 0.64
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.700 -1.16 144852 21.676 0.35
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 118.980 -0.99 137212 9.277 1.50
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 84.420 -0.58 83592 6.582 1.42
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.760 -0.85 816703 65.122 -0.12
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.350 0.77 47590 4.472 0.49
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.590 -3.62 1018645 13.715 -2.31
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 28.720 -6.78 134141 22.394 -3.06
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.030 1.19 56629 3.320 0.29
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.660 0.28 15703 5.093 -1.87
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 23.350 3.32 12425 1.821 -50.79
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.370 11.79 85602 0.370 -1.44
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。