版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月22日

路透香港8月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7972港元HKD=)

美股道琼工业指数上周五收低172.93,或-1.57%,报10,817.65点.因大部分买家对美国经济再陷衰退和欧洲金融体系不稳的担忧

渐增,在周末前离场.至此美股已连续四周下挫.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

-------------------------------------------------------------------------------------

中海油 (0883.HK) (CEO.N) 182.620 -0.28 63740 14.239 0.42

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 15.810 -5.33 174889 4.931 -0.38

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.920 2.34 672316 76.288 0.64

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.700 -1.16 144852 21.676 0.35

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 118.980 -0.99 137212 9.277 1.50

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 84.420 -0.58 83592 6.582 1.42

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.760 -0.85 816703 65.122 -0.12

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.350 0.77 47590 4.472 0.49

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.590 -3.62 1018645 13.715 -2.31

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 28.720 -6.78 134141 22.394 -3.06

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.030 1.19 56629 3.320 0.29

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.660 0.28 15703 5.093 -1.87

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 23.350 3.32 12425 1.821 -50.79

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.370 11.79 85602 0.370 -1.44

--整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐