《香港报摘》--信报8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--建行(0939.HK)佣金收入增加,半年多赚31%创新高.分析员认为建行目前资本充足率仍处于健康水平,没有集资压力.
* 其他:
--中银香港(2388.HK)将在周三公布业绩,市场预期中银上半年纯利平均升幅接近45%,主要是受雷曼迷你债回拨.今年或有机会派发特别股息.
--筹建场外衍生工具结算所,港交所(0388.HK)拟引入内地相关机构入股.市场盛传中国金融期货交易所以及中国证券登记结算有限责任公司都有机会成为港交所场外衍生工具结算所的股东.
--各地工程叫停,全国高铁发展陷停滞.广深线通车无期,香港段遭池鱼之殃.香港投入巨资兴建的香港段,就算如期于2015年通车,带来的效益亦大打折扣.
--特步(1368.HK)行政总裁丁水波称,今年可100%执行四个季度订货会的订单额增加.以此推算,特步全年销售将增逾20%.香港租金贵,暂时不来香港开店.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。