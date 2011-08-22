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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:28 BJT

《香港报摘》--信报8月22日

* 要闻版头条:

--建行(0939.HK)佣金收入增加,半年多赚31%创新高.分析员认为建行目前资本充足率仍处于健康水平,没有集资压力.

* 其他:

--中银香港(2388.HK)将在周三公布业绩,市场预期中银上半年纯利平均升幅接近45%,主要是受雷曼迷你债回拨.今年或有机会派发特别股息.

--筹建场外衍生工具结算所,港交所(0388.HK)拟引入内地相关机构入股.市场盛传中国金融期货交易所以及中国证券登记结算有限责任公司都有机会成为港交所场外衍生工具结算所的股东.

--各地工程叫停,全国高铁发展陷停滞.广深线通车无期,香港段遭池鱼之殃.香港投入巨资兴建的香港段,就算如期于2015年通车,带来的效益亦大打折扣.

--特步(1368.HK)行政总裁丁水波称,今年可100%执行四个季度订货会的订单额增加.以此推算,特步全年销售将增逾20%.香港租金贵,暂时不来香港开店.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

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