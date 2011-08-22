《香港报摘》--其他报纸重要消息8月22日

* 明报:

--苹果(AAPL.O)旗舰店登陆香港步入倒计时.有消息指,为了令到位于中环国金中心(IFC)的旗舰店,能成为海外第100家分店,苹果刻意重整了其他分店的开幕时间,反映对这间位于中国土地的分店的重视程度.

--中国天然气分销商新天绿色能源股份有限公司(0956.HK)公布,今年上半年盈利按年大增1.3倍,公司计画未来每年分别投入40亿元人民币及4亿至5亿元人民币,建设风电及燃气项目.

--中国减肥茶生产商碧生源控股有限公司(0926.HK)公布中期业绩,上半年纯利飙升4.4倍至1.13亿元人民币.

--于中国内蒙古营运金矿的瑞金矿业(0246.HK)公布,刚上任不到1个月的独立非执行董事尹锦滔已递交辞呈,并要求离职即时生效.这一次已是瑞金自今年5月停牌以来,发生的第三宗董事请辞事件.

--中国媒体集团凤凰卫视控股有限公司(2008.HK)公布,截至6月底止半年业绩,计及优先股非现金公平值亏损,期内公司转盈为亏,蚀5.39亿元.期内公司收入及经营溢利分别约为15.6亿元及2.83亿元,较去年同期分别增加41.8%及6.6%.

* 苹果日报:

--据内地媒体报导,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下汇丰银行已决定,中国投资有限公司(CIC)出售其所持8%上海银行权益.集团主席范智廉拒作评论集团会否出售内地非核心股权投资如上银,以至证券界指策略合作欠奉的平保(2318.HK)(601318.SS)投资.

--中国钼生产商洛阳栾川钼业集团股份有限公司(3993.HK)公布,截至6月底止中期纯利5.86亿元人民币,按年上升40%,主要由收入增加带动.

--内地电影院经营商星美国际(0198.HK)与母公司共同组建的星美影院发展(星美影院),预计今年底全年可以累计新签80间影院,计画在三年之内,加至265至270间影院,令总数增至300间.

* 星岛日报:

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正估计,今年底人民币贷款占人民币存款比例可望由现时约百分之二增至半成至一成.

--据政府数据显示,2009年第四季至今,每季平均卖地收入超过100亿港元;而今季更挑战300亿港元,势创单一季度卖地收入新高.业界指,发展商购买力所余无几,需要一段时间卖楼套现,料未来一年,出价投地取态转为审慎.

--台泥国际(1136.HK)近两年大举并购及新建生产线,年产能由2007年的965万公吨,升至今年6月中的5,600万公吨.该公司董事总经理吴义钦表示,到今年底,年产能料达至6,040万公吨.

--消息透露,证监会放弃续租中环遮打大厦及上环李宝桩大厦,落实转租中环长江中心,租约期8年,楼面面积逾十万尺.香港交易所(0388.HK)短期内亦会与港府落实续租交易大堂条件,据悉该所拟改装大堂设计.

* 东方日报:

--消息透露,内地拟在海外发行人民币计价及美元结算的地方债,由中央担保,银行界人士指,做法对缺乏人民币头寸的海外投资者有一定吸引力.

* 文汇报:

--保华建业(0577.HK)计划斥资2.205亿美元(约17.2亿港元)夥内地华谊兄弟、Legend Pictures及LLC组合营进军电影业务,并占新公司Legendary East 50%权益.合营企业每年制作并发行一部至两部电影以供全球发行.

--长城汽车(2333.HK)公布,该公司中期业绩录得盈利18.12亿元人民币,较去年同期升109%;期内营业额136.69亿元人民币,同比上升49.8%.集团下半年将有两款新车型上市,包括哈弗H6及腾翼C50,将有助提升集团盈利,并会加快新能源汽车的研发.

--据悉,目前内地已正式运营的淘宝线下代购店达1,500余家.截至7月底,线下代购点累计月交易额已经突破千万元人民币.淘宝华南区域相关人士表示,淘宝代购点在深圳的招商正在进行中,预计今年下半年深圳将有500家代购点正式运营.

* 大公报:

--据地产数据,周末二手交投大减,十大屋苑只录22宗买卖,按周暴跌27%,当中四个屋苑更是零宗成交.

--星展香港零售银行业务信用卡及私人贷款业务高级副总裁洪满霜表示,该行信用卡及私人贷款上半年总收入按年上升近20%,其中尤以私贷业务录得强劲增长.但本港资金成本不断上升,该行或于年底开始上调私贷利率.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.