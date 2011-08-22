〔港报社评〕要捍卫和平理性表达意见--星岛日报8月22日

外佣居留权官司开审在即,案件有判决前,社会上已经议论纷纷,由于事件涉及民生及长远人口政策,备受关注在所难免,最重要是面对争议,社会能以理性态度面对.外佣居权官司成为近期最受瞩目的议题,究竟最後判决如何,要由法院裁决.香港目前有数十万外佣,他们的雇主不仅是收入富裕阶层或中产,部分外出谋生的普罗家庭,都会聘请外佣协助.在其他发展中国家,雇用家庭佣工属于非必要的高级消费,在香港变成不少家庭不可或缺的必须服务,情形一如港人外出用膳,远比美欧普遍,主要是涉及不同的作息习惯和经济活动模式.

昨日,就有不同团体,就居权官司发起游行,结果还发生推撞,最後要警方介入,拘捕了15子及四名女子,年龄介乎17至42岁,案件交由港岛总区重案组跟进,类似的游行冲突过去鲜有发生,令人关注香港和平示威的良好传统,是否已随 社会行动日渐激化而消失.

外佣居权案激辩停不了.今次外佣官司,涉及广泛的民生影响,同时包含不同的价值观点,其他争议还包括究竟有没有政党幕後介入,讨论起来容易引起火药味,但假如在表达意见的同时,刻意干扰其他人表达意见,甚至出现冲击的做法,就有失公民社会言论自由的精神.居权官司开审在即,相信官司会维持一段时间,而且不论判决结果如何,必然会有後续发展,预料社会上不同意见会互相冲击,甚至产生争拗.面对这个极具争议性的议题,社会要寻求适当的处理方法,就先要保障意见的自由交流,和捍 理性辩论的原则.(A03)