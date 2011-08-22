〔港报社评〕信心危机,才是环球最大危机--经济日报8月22日

环球股市上周续大跌,并无特别重大坏消息,但如此阴乾情况更为凶险,反映市场信心不断削弱,各国政府又不会急事急办重手救经济,此将令市场及欧美国民信心持续下降,加大经济再衰退及金融海啸重临的风险.7月中至8月初的环球股市暴挫,因有希腊可能真的赖债,以及美国国债争拗及美债评级被下调等重大坏消息,但上周美欧债务危机并无明显转坏.欧债可能导致金融海啸重临,令资金持续撤出股市.

市场信心一日差过一日,可能成为自我实现的预言,触发全球衰退及金融海啸.原因之一,在没有如雷曼倒闭般能令环球金融、经济系统出现崩溃危机的重大坏消息,各国政府不见棺材不流泪,难有重招挽救经济及金融问题.此所以法德领袖上周高峰会後,将有助稳定市场信心的加码注资欧洲金融稳定机制、推出欧元联合债券等建议,束诸高阁,皆因法德国民反对.法德领袖无胆闯政治关,欧债危机解决无望.美国则有共和党热门总统候选人狠批美储局主席伯南克量化宽松印钞是叛国行为,以迎合美国国民的民粹心态;但假如美储局不再印钞,只会令经济失去最後一个水泡,加大再衰退风险.

原因之二,在各国政府没有政治意志救市、救经济下,欧美国民只会更相信各国政府已无能解救债务危机、无力重振经济,对前景更加悲观.此将令美欧国民因忧虑企业盈利沽股、忧虑经济衰退减少消费,势将打击经济及企业盈利,令股市再跌、经济更差.在此恶性循环下,将加大经济再衰退、各国政府赖债的危机.正因对欧美经济、债务危机陷入恶性循环的忧虑上升,已冲击欧美银行之间的拆借,导致部分欧洲银行上周出现借贷困难,若情况再恶化,将造成严重资金紧缩,可能引爆金融风暴、挫伤全球经济.环球各国必须明白,目前市场最缺乏的并非资金,而是各国政府能否解救市场与国民对经济与债务的信心危机.若各国不将振兴信心作为危急问题、当前首务,不合力尽快推出短期刺激经济、中长期解决债务危机的方法,任让信心持续枯乾,那环球金融风暴以及经济再衰退,只怕难以幸免.(A06)