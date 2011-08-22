〔港报社评〕欧美经济险恶金融风险遽升--信报8月22日

欧债危机扩散恐惧升级,加上美国在经济衰退边缘挣扎,市场弥漫一片悲观情绪,环球股市上周末段全线急挫,美股暴跌近180点结束波动一周;港股上周五亦一泻如注,急跌逾600点,失守20,000点关口.照欧美最新公布的宏观经济数据看,欧洲和美国经济表现十分疲弱,不利的数据冲击市场,人心虚怯,令全球金融市场後市充满动盪压力.除美国经济衰退风险因素短期难以消除外,欧债危机险情也有进一步”脆弱化”隐忧,形势变化显得更敏感、更容易动摇.

从瑞士央行上周披露月初一家银行曾向美联储局贷款应急,令欧洲银行资金短缺的恐惧蔓延,同时引发对美国银行体系会否受拖累而爆发系统性风险的忧虑,使本已危如累卵的欧债局势变得更险峻.据费城联邦储备银行公布,8月费城区制造业景气指数萎缩,指数暴跌至负30.7,创2009年3月以来最低水平.指数出现负值,反映费城区各州的制造业陷入景气收缩状态.

照形势看,欧罗区17国第二季经济环比增长仅得0.2个百分点.占欧罗区经济产值近30%的德国,二季度环比增长0.1个百分点,近乎停滞;法国亦出现零增长.可以看到,欧盟整体增长率从第一季0.8%,急速放缓至0.2%,一旦德法两国经济也自身难保,势必削弱救助机制的力量,令欧债问题更为棘手.如今欧美经济双双陷入困境.据国际货币基金组织7月下旬发表的美国经济形势报告,估计到2016年,美国经济增速只能徘徊于2.5%左右.但照发展形势看,今年全年美国经济增长难以保住2%的速度,几乎已成一般共识,有”债王”称号的格罗斯更怀疑能否取得1%增长,可见美国经济形势确实相当不妙.

估计美国全年增长率介乎1%-2%,但通胀却有加剧之势,核心CPI持续上升,在这种形势下,美国经济坠入”滞胀”的机率加大.即使市场对美国联储局推出第三轮量化宽松或变相量化宽松的预期不断升温,但囿于通胀恶化隐忧,已令美国联储局目前陷入政策两难困境,加上欧债危机冲击欧洲银行的资产财务风险,这种市场恐惧的破坏力极大,使形势变幻波谲云诡,并为全球金融市场注入更大的激盪风险.(P02)