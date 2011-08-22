〔港报社评〕保护和平集会谴责暴力冲击--文汇报8月22日

外佣争取居港权的司法覆核案今日开审.昨日有市民响应”爱护香港力量”网上号召,在维园集会和发起游行,表达对外佣拥有居港权的忧虑和关注,但遭到一批持不同意见青年的暴力冲击.

香港社会以自由温和、理性包容着称,各种不同的意见都可以透过和平的方式尽情表达,并获得法律保护.法国启蒙主义思想家伏尔泰的名言说:”我并不同意你的观点,但是我誓死捍卫你说话的权利.”这意味 ,无论什麽不同意见,都有表达的权利,这是香港奉为圭臬的社会价值观.可惜,昨日以暴力冲击、封杀他人和平集会游行的行为,完全无视自由平等的民主精神,霸道地剥夺他人的发言权,这与香港的主流价值观背道而驰,必须受到谴责.

外佣居权案之所以引起社会高度关注,是因为一旦港府败诉,将会产生严重的社会问题,市民不得不担忧.多项调查显示,绝大多数市民反对外佣争居港权,过半数的受访更将矛头直指挑起案件的香港公民党,认为该党需为事件负责.公民党操弄外佣居港权导致香港社会分化,不但令市民不同意见间造成争论不休,还挑起外佣对港府和香港社会的不满,在港人和外佣之间制造了矛盾和冲突,破坏了港人和外佣原本和谐共融的良好关系.如今又出现一批以暴力冲击他人理性和平集会游行的”愤青”,显示外佣居港权案又造成新的社会冲突.市民应该看清事件始作俑者对香港社会的冲击,勿再受其误导.(A02)