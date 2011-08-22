〔港报社评〕必须向唐司长说不--明报8月22日

香港政务司长唐英年批评,中国副总理李克强访港的安排违反了人权或言论自由的指摘"完全是垃圾"(completely rubbish),因为每一场活动都有安排传媒采访,有画面亦有内容背景;香港政务司长办公室更补充,访问行程有安排公开采访、联合采访、官方媒体采访等.然而,事实胜于雄辩,半数行程是由香港新闻处发放片段,根本没有开放予记者采访;香港新闻处是官媒,所制作的片段是官方版本,又岂能等同记者采访?若港府这样看待新闻自由,是严重倒退.唐司长的垃圾论,是令人担忧的垃圾言论,严重危害采访自由,必须向唐司长说不.李克强访港3天共有20项活动,公众虽然听到声音看到画面,但当中有10项活动根本没有安排传媒采访,只有政府新闻处拍摄片段,再经剪辑,向外公布,属于宣传材料.

这些官方片段,到底删减了什麽内容?谁负责筛选?领导人对特区官员的哪些言论被"河蟹"了?传媒无从知晓.就以李克强在酒店与曾荫权会面为例,根据港府新闻处发放的相关片段,中国副总理与特首言谈甚欢;但事後中国官方新华社发出报道,提及李克强要求曾荫权要”切实有所作为”,政圈的解读更指这是李克强的"训诲".如此重要的言谈,新闻处相关的”新闻片段”却未有提及.

新闻自由是香港的重要价值,必须维护.今次有关李克强副总理访港的采访安排限制太多,严重妨碍采访自由;可悲的是,下届香港特首热门人选之一的唐司长不检讨有关做法,反而发表垃圾言论,令香港新闻自由蒙上阴影.(A04)