〔港报财经评论〕保本避险成跌市源头--信报8月20日

保本避险成跌市源头 /陆文

港股作为区内资金流动最活跃的市场,在未来一段日子依然维持笨猪跳走势,早前已调整上落通道至18,500-21,000点的预期暂不变,对持货量不高者,可考虑在19,000点上落区分段吸纳,强势股短期调整有利成吸纳对象,当然,保本主导投资情绪下,逆向吸纳应在个股出现基金洗仓式下跌时才入市,有助提升值博率呢.

de-risking主导後市资金避险早已取缔争取回报成市场主流,这亦是黄金近期愈升愈有的原因,面对全球经济被评估进入衰退期,银行资金链亦再重现2008年有断裂之虞,特别在欧债债困下,对成员国的银行不信任,早前部分德法银行要承接希腊等坏债作拨备及重组债务,目前互不信任情况正升温.市场也关注法国等部分欧盟成员采取15天禁止沽空银行股的措施,可能重复2008年美国政府解禁沽空後银行股所承受的大跌风险,今次法国将提早恢复沽空机制,市场回响存疑.当然,最重要还是早前已提出有大鳄利用欧债问题上下其手 提款机.美国联邦储备局主席在本月29日将再受QE3压力下的会议考验,华尔街亦传出将走资以争取QE3可再玩一回,当然,上述阴谋论的假设可能与事实拉不上关系,但面对身处空谈欧美当地政经变化的香港,大部分资讯均属”二手货”,以目前全球投资者以de-risking主导下,洗仓套现何时了?未来将是另一个反弹的日子呢.

昨天重磅股中,只有中移动(0941.HK)能逆市有表现,强势股板块亦如预期出现回吐套现,弱势股板块愈跌愈有,甚至已从高位有可观跌幅的内银股,在各银行相继公布中期业绩不差下,不明朗的呆坏账拨备风险待消化,集资需求持续,甚至如美银减持农行(1288.HK)势在必行等,令这批内银股现在低处未算低.因此,有需要持货避险的资金追捧中移动,因中期业绩不差,且坐拥大量资金,核心的流动互联业务网络获改善,而iPhone合作这幻想持续下,与上日建议吸纳意念相若.

现阶段谈股份有难度,上日指出强势股正面临基金获利套现应付赎回压力,昨天以濠赌股与水泥建材股跌幅最明显,金沙中国(1928.HK)跌11%、银河娱乐(0027.HK)跌9.8%、澳博(0880.HK)跌8.2%及永利澳门(1128.HK)跌8.2%,水泥建材的安徽海螺(0914.HK)跌7.9%、山水水泥(0691.HK)跌13.1%、亚洲水泥(0743.HK)跌10.4%、金隅(2009.HK)与中国建材(3323.HK)均有不轻跌幅,其馀一批基金股如雨润食品(1068.HK)跌13.2%、保利协鑫(3800.HK)跌11.2%及资源股均见沽压,看来累积升幅大及套现能力强的股份,在今次调整市将是洗仓对象.(P20)

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环球股市反弹後再寻底 /苏子

对于金融市场里的股市大户而言,其实不论价位是”向上”或是”向下”炒,他们均能从中取得惊人的暴利.踏入8月份後,环球股市出现多次股灾式的暴挫,即使是一些业绩亮丽的股份,亦难逃被大户质低的命运,大量股票投资者因此招至巨额的亏损.而股市大户目前便是透过积极质低环球股市获利.非常怀疑这些股市大户推低股市的目的,除了获取暴利外,更重要是可以在环球股市暴挫下,使到各国不约而同出现负财富效应,结果使到不少经济学家认为不会出现的”双底衰退”情况最终出现”自我实现”的情况,而双底衰退一旦真的出现,那联储局主席贝南奇便可名正言顺地推出新一轮QE救市措施了.

一旦联储局真的在股市暴挫令到双底衰退”自我实现”而迫于推出新一轮QE救市措施的话,那些股市大户便可在低位补回淡仓,并反过来大手吸纳已被质低至惨不忍睹股份,结果在向下炒时先取惊人暴利,然後再用这些暴利在股价处于低位水平时毫无成香港趁低吸纳,名副其实是无本生利.再推量宽股市见底因此,若要问目前一跌再跌的环球股市究竟何时见底,倒不如问一句,究竟环球股市要跌至哪个水平,才会使到庞大的负财富效应迫使双底衰退自我实现.只要欧美真正出现双底衰退情况,联储局才会推出新一轮QE救市措施,届时股市才有望见底.留意目前联储局内至少有三名成员反对推出新一轮QE救市措施,相信联储局短期内不会轻易表示会推出新一轮QE救市措施.故倾向环球股市的沉重沽压不会这麽快便消失,料股市只有反弹,反弹完後将继续往下寻底,因此对于那些有胆识在大跌市里采取趁低吸纳策略的投资者而言,目前最重要是懂得见好即收,切忌有大贪坐长线的心态.

环球股市风高浪急,不论道指或是欧洲三大股票指数,每天的高低波幅往往可以达到3%以上,但如此巨大波幅,却未见波及汇市,近两周汇市的表现相对而言其实非常平静.而且平静得感到正处于暴风雨前夕,担心市场上的大炒家,一旦把炒作焦点从股市转移至汇市时,汇市同样可以出现像环球股市般的风高浪急走势.相信环球股市暴挫,最终会导致经济出现双底衰退情况,而这将会令到商品的需求下降,通胀压力亦因此可以明显缓和下来,结果肯定不利商品货币如澳元以及纽元的走势.而这两只在过去两年多来一直受惠于QE救市措施的商品货币,估计随 市场炒作经济出现双底衰退的机会正与日俱增的大前提下,後市将会扭转过去两年多来的大升市,小心或会跟随环球股市,同样出现风高浪急的走势,全体方向则以往下寻底为主.(P22)