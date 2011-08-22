〔港报财经评论〕跌市似成常态,参考关键支持--经济日报8月20日

跌市似成常态,参考关键支持 /林瑞芬

欧洲央行表示,有一家银行的客户为5亿美元七天期贷款支付较市场价为高之利率,已引起市场戒心.过去六个月未有银行客户曾经要求过这类贷款,令市场恐惧这是一次小型雷曼事件翻版.因欧盟大国为一己私利,迟迟不愿根治欧债问题,市场忧虑无法消除,股市难免动盪不安.股民纵使有勇气入市都要面对过山车式波动浪,不是人人玩得起.论乱世下淘金,恐怕只有大户有本钱玩得起这个金钱博弈游戏,像股神巴菲特披露于8月8日美股大跌市下买进的股票金额比今年任何一天都要多.

当利淡因素夹杂而来,当大家都倾向投降暂避风头,一个决策又可能扭转乾坤,正如当年港府入市打大鳄.看透每个股市动盪期,总有意料之外.相信对中信泰富(0267.HK)来讲是记忆犹新,在2008年因澳元相关的外汇衍生产品交易损失惨重,公司财政危危乎时,当时公司若走上破产之路,所持股票就会变废纸,投资化为乌有.幸集团为红筹企业,获母公司中信集团支持财务重组,另卖家当--出售手上大部分国泰航空(0293.HK)权益度难关.2008年录得巨亏126.6亿港元,2009年度已迅速转亏为盈,2010年度盈利更创上市以来第二佳绩,刚公布2011年上半年度业绩显示,在清理非核心资产,集中发展特钢、矿产及房地产等核心业务之後,半年赚逾60亿港元.中信泰富这个大翻身神话,相信民企难有此机遇.中信泰富昨逆市攀升2%至14.98港元.所以,现在要紧抱水泡股,并要降低回报要求,风险胃纳降低,选股尽量向国企或红筹寻觅.中移动(0941.HK)确是目前红筹之中,安全系数较高的水泡股,昨先跌後回升0.9%,收报75.8港元.

恒指昨低见19,314,高于月内低位18,868,守稳或为营造短期双底,但按欧洲区以德国为首股指已见破底,加上亚太新兴市场印度股指亦已破底,市恒指要守稳18,868都有一定难度.按走势示,後市若失守,下一级密集支持位近17,500,自2008年引伸的升轨现在近16,000水平,支持位随着时间沿上升轨上移而论,个人认为自2010年近25,000高位回落的大浪底大概不会低于16,000,除非欧元区真的崩溃诱发市场崩盘.不然,以欧、美主权债务只会有拖无欠,欧、美经济呆滞时间比前长但不致于会二次见底的大前提下,港股只是阶段式的发展,大跌後总有反弹时.(003)

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沽压未减退,国指续寻底 /余少文

昨日逆市造好中资股,部分业绩优于预期,如中移动、同仁堂科技(1666.HK)等,也有受惠金价创新高的招金矿业(1818.HK).只是国指重磅股在昨日收市前仍未公布业绩,希望重磅股业绩可以支撑大市反弹,最低限度令国指守住10,000点.但国企昨日沽空额增加至33.5亿,虽然不及上周二大跌市的34.6亿港元,但占国指成交额达18.3%,高于上周二的10.1%,加上周四沽空额占成交额比重亦达19%,连续两日处于高位,可以说国企跌至10,000点支持位,沽压未见减退,小心10,000点失守,届时要下试9,500点,是国指2008年底低见4,792点,回升至去年高位14,219点後,调整0.5倍9,505点附近.

从另一角度来看,是国指跌至昨日,往续PE降至9.2倍,今年预测PE约8.4倍,即彭博预测国指今年盈利增幅只有9.4%,低于早前超过10%的预测,反映证券商已调低国企盈利预测,即使今明两年盈利都没有增长,预测PE仍有9倍,是否吸引见仁见智.虽然国指在2008年PE曾降至5倍水平,但认为5倍PE是极度偏低,故7-8倍已经是非常吸引,若然国指跌至9,500点,今年预测PE降至7.8倍,若然盈利没有增长,PE也有8.5倍.当然,欧洲债务危机仍然是环球股市的计时炸弹,故国指即使跌至9,500点水平也未必立即见底,仍会继续在低位震盪,或有更大跌幅,所以才一直建议分段入市策略,维持模拟组合待中国银行(3988.HK)跌至2.8港元吸纳以及百宏实业(2299.HK)跌至5.3港元回补的策略.

尽管眼前见到大市危机处处,有危才有机,强如股神巴菲特也是在跌市才出手,若然将眼光放远一些,中国内地加息周期或者只差一次加息便结束,货币政策可望放宽,对于中国内地股市来说会是一个机遇.近日所见,H股股价跟A股股价平均折让已扩阔至37%,昨日只有8只H股贵过A股,除了三大保险H股贵过A股外,八行中只有农业银行(1128.HK)和招商银行(3968.HK)H股贵过A股,若然A股重拾升轨,H股料会跟随,内银股便有机会成为反弹火车头.(010)