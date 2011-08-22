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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 09:06 BJT

《香港重要政经日程》--8月22日-8月24日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月22日(周一)

*--11:30 长城汽车(2333.HK)上半年业绩记者会.

*--12:30 香港投资基金公会媒体发布会.

--16:15 吉利汽车(0175.HK)上半年业绩记者会.

*--16:30 香港7月综合消费物价指数(CPI).

-- 鞍钢股份(0347.HK)公布上半年业绩.

-- 比亚迪(1211.HK)公布上半年业绩.

-- 华润电力(0836.HK)公布上半年业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月23日(周二)

-- 中国人寿(2628.HK)公布上半年业绩.

-- 中国建材(3323.HK)公布上半年业绩.

-- 中国电信(0728.HK)公布上半年业绩.

-- 富力地产(2777.HK)公布上半年业绩.

-- 香港中华煤气(0003.HK)公布上半年业绩.

-- 康师傅控股(0322.HK)公布上半年业绩.

-- 统一企业中国(0220.HK)公布上半年业绩.

-- 中国旺旺(0151.HK)公布上半年业绩.

-- 永利澳门(1128.HK)公布上半年业绩.

*8月24日(周三)

--11:00 中国人寿(2628.HK)上半年业绩记者会.

--11:15 合生元(1112.HK)上半年业绩记者会.

--14:00 中远太平洋(1199.HK)上半年业绩记者会.

--16:30 中国联通(0762.HK)上半年业绩记者会.

--18:15 中国银行(3988.HK)上半年业绩记者会.

-- 中银香港(2388.HK)公布上半年业绩.

-- 中国动向(3818.HK)公布上半年业绩.

-- 中国光大国际(0257.HK)公布上半年业绩.

-- 中国贵金属(1194.HK)公布上半年业绩.

-- 中国熔盛重工(1101.HK)公布上半年业绩.

-- 中国海洋石油(0883.HK)公布上半年业绩.

-- 哈萨克铜业-S(0847.HK)公布上半年业绩.

-- 嘉里建设(0683.HK)公布上半年业绩.

-- 李宁(2331.HK)公布上半年业绩.

-- 蒙古MMC(0975.HK)公布上半年业绩.

-- 中国石油股份(0857.HK)公布上半年业绩.

-- 国药控股(1099.HK)公布上半年业绩.

-- 新鸿基公司(0086.HK)公布上半年业绩.

-- 电视广播(0511.HK)公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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