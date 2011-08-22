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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 12:26 BJT

〔表格〕中国吉利汽车中期净利按年升17%,为9.38亿元人民币

路透香港8月22日电---中国吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周一公布,截至2011年6月30日为止的六个月,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　2011年中期 2010年中期

每股盈利(元) 0.1259 0.1099

净利 937.65 804.85

营业额 10,537.96 9,235.73

注:吉利汽车为中国最大民营汽车制造商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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