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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 12:23 BJT

〔香港个股〕长城汽车称今年或未能完成全年销售目标

路透香港8月22日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)董事长魏建军周一表示,公司可能未能达到全年50万辆的销售目标,冀下半年利润有双位数成长.

他表示,公司不降价促销,希望保持较好的盈利能力.但这亦拖慢了销售,或令到全年销售目标落空.

长城汽车上周五公告2011年中期净利按年大增109%至18.12亿元人民币,每股盈利为0.66元人民币,上年同期为0.32元人民币.(完)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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