〔香港个股〕长城汽车称今年或未能完成全年销售目标

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月22日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)董事长魏建军周一表示,公司可能未能达到全年50万辆的销售目标,冀下半年利润有双位数成长.
他表示,公司不降价促销,希望保持较好的盈利能力.但这亦拖慢了销售,或令到全年销售目标落空.
长城汽车上周五公告2011年中期净利按年大增109%至18.12亿元人民币,每股盈利为0.66元人民币,上年同期为0.32元人民币.(完)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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