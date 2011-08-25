〔香港房地产〕政府将港岛北角油街地产发展项目以62.67亿港元批出

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月25日电---香港政府周四公布,位于港岛北角油街的土地项目,通过招标以62.67亿港元批予海城投资有限公司,年期为50年.
政府批出项目的价钱低于市场预期.路透综合四名分析师及测量师的预测范围介乎64.7-90.7亿港元.
油街土地的地盘面积约为7,887平方米,指定作酒店或非工业用途,最低的楼面面积为4.22万平方米,其中至少有3万平方米楼面面积须用作酒店及其附属地方用途.最高的楼面面积为7.02万平方米.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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