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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 17:12 BJT

〔香港房地产〕政府将港岛北角油街地产发展项目以62.67亿港元批出

路透香港8月25日电---香港政府周四公布,位于港岛北角油街的土地项目,通过招标以62.67亿港元批予海城投资有限公司,年期为50年.

政府批出项目的价钱低于市场预期.路透综合四名分析师及测量师的预测范围介乎64.7-90.7亿港元.

油街土地的地盘面积约为7,887平方米,指定作酒店或非工业用途,最低的楼面面积为4.22万平方米,其中至少有3万平方米楼面面积须用作酒店及其附属地方用途.最高的楼面面积为7.02万平方米.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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