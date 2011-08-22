〔香港热股〕华润置地早盘最多跌一成,创近29个月以来新低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月22日电---中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)周一早盘股价显着下挫,最多曾跌一成,创近29个月以来的新低.虽然公司再度获母公司注入资产,但无助缓解投资者对公司上半年核心盈利倒退的忧虑.
华润置地开盘後大幅下滑,最多曾跌一成至11.5港元,创自09年3月底以来的新位.香港时间11:21跌9.55%,报11.56港元.大盘恒生指数.HSI则跌0.07%.
投行花旗称,华润置地的业绩令人失望,其表现远逊同侪中国海外发展(0688.HK),甚至其他二线房地产商如雅居乐(3383.HK)、碧桂园(2007.HK)及龙湖地产(0960.HK).期内该公司的毛利率上升2.6个百分点至41.4%,但其负债比率亦升至73%,为同侪中最高水平之一.
野村证券表示,华润置地是次向母公司收购资产,对公司的每股盈利(NAV)的提升只有1.4%,或相当于每股0.28港元,短期内对公司的盈利影响有限.
华润置地上周五收盘後公布中期净利按年温和上升4%,但来自核心业务的净利则同比下降33%,因本年度入账项目主要集中于下半年交付所致.同时,公司亦宣布以逾70亿港元向母公司收购一批内地物业,其中约56亿港元透过向母公司发行新股方面支付[ID:nCH0074883].(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。