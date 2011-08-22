〔香港热股〕华润置地早盘最多跌一成,创近29个月以来新低

路透香港8月22日电---中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)周一早盘股价显着下挫,最多曾跌一成,创近29个月以来的新低.虽然公司再度获母公司注入资产,但无助缓解投资者对公司上半年核心盈利倒退的忧虑.

华润置地开盘後大幅下滑,最多曾跌一成至11.5港元,创自09年3月底以来的新位.香港时间11:21跌9.55%,报11.56港元.大盘恒生指数.HSI则跌0.07%.

投行花旗称,华润置地的业绩令人失望,其表现远逊同侪中国海外发展(0688.HK),甚至其他二线房地产商如雅居乐(3383.HK)、碧桂园(2007.HK)及龙湖地产(0960.HK).期内该公司的毛利率上升2.6个百分点至41.4%,但其负债比率亦升至73%,为同侪中最高水平之一.

野村证券表示,华润置地是次向母公司收购资产,对公司的每股盈利(NAV)的提升只有1.4%,或相当于每股0.28港元,短期内对公司的盈利影响有限.

华润置地上周五收盘後公布中期净利按年温和上升4%,但来自核心业务的净利则同比下降33%,因本年度入账项目主要集中于下半年交付所致.同时,公司亦宣布以逾70亿港元向母公司收购一批内地物业,其中约56亿港元透过向母公司发行新股方面支付[ID:nCH0074883].(完)