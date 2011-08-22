〔离岸人民币〕人民币FDI应会在今年底前出台--金管局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月22日电---香港金融管理局周一称,人民币FDI(即外商直接投资人民币)应会在今年底前出台.
金管局副总裁彭醒棠在记者会上做出上述表示.他并称,今年香港人民币发债规模将超过1,000亿元.
上周中国国务院副总理李克强访问香港,肯定了香港离岸中心的地位,并送上促进该市场进一步发展的政策"大礼包".[ID:nCH0074815](完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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