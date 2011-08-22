〔中国能源〕2020年底前返还部分进口天然气增值税,有助企业减轻损失(更新版)

(新增中国石油回应和分析师评论)

* 财政部宣布于2020年底将对进口天然气按比例返还进口环节增值税

* 中国石油发言人称,此举有助减轻进口天然气业务损失

* 分析师称,预计增值税返还可令中石油每股盈利提升2-3%

路透北京/香港8月22日电---经中国政府准许项目的进口天然气(包括液化天然气)价格高于国内售价时,未来十年将按一定比例返还进口环节增值税,此举料有助减轻中国石油(0857.HK)(601857.SS)等企业的损失.

中国财政部周一发布通知称,在2011年1月1日至2020年12月31日期间,对相关项目进口天然气(包括液化天然气)的进口环节增值税按该项目进口天然气价格和国家天然气销售定价的倒挂比例予以返还.

此外,对2010年底前"中亚-中国天然气管道"项目进口的天然气,也按上述政策返还进口环节增值税.

分析师表示,增值税返还有助减轻相关进口企业损失,然而却无法彻底解决国内外天然气价差的问题,反映出中国政府担心调升天然气价会对国内通胀造成压力.

中国西气东输二线连接中亚天然气管道,主要气源来自土库曼斯坦.由于进口天然气的价格高于国内销售价格,导致负责营运西气东输二线的中石油去年在该业务上录得亏损.

中石油发言人毛泽锋对路透表示,预计增值税返还有助减轻企业的业务损失,但不能完全弥补进口的亏损.

"去年进口天然气,大约每立方米亏损逾1元人民币."他称,中石油今年计划从中亚进口天然气150-170亿立方米.

去年,中石油从中亚进口天然气的增值税税率为13%,进口量为40亿立方米.

"估计增值税返还可令中石油降低10-15%的进口天然气业务损失,而每股盈利可提升2-3%."未来资产证券分析师关荣乐称.

中石油(0857.HK)早盘一度涨3.9%,触及9.5港元;其後升幅收窄至1.2%,收报9.25港元.大市恒生指数.HSI收跌0.93%.(完)