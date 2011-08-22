〔香港个股〕长城汽车称今年销量目标难达成,下半年净利仍可双位数增长(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节及背景)
* 今年将难以达成50万辆总销量目标
* 外围环境不明朗,公司采取不降价策略
* 下半年将追求利润双位数成长
* A股上市仍按计划推行
路透香港8月22日电---受外围环境不明朗,及公司采取不降价策略以保住毛利影响,中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)预计,今年将难以达成50万辆的总销量目标.
不过,该公司董事长魏建军周一同时表示,此策略让公司下半年能维持上半年的毛利率,下半年将追求利润得以双位数成长.
"销量从来不是我们的目标,"他说,"(外围环境不好)我们原则是不降价,保持好盈利."
长城汽车上周五公告,2011年中期净利按年大增109%至18.12亿元人民币,每股盈利为0.66元.
魏建军指出,长城汽车达到一定的经济规模,有助于公司净利成长;而下半年9月以後进入销售的旺季,也有助于公司销量增加,并维持利润.
此外,他提到,尽管市况动荡,A股上市仍按计划推行,"A股正式批文还需要一段时间下发,大陆是这样,正式批文後六个月之内择机发行."
该公司A股发行申请在本月初获得证监会审核批准,预计将发行不超过3.04亿股A股.拟发行新股量占股本约10%.公司计划用4.1亿元用作年产10万台柴油发动机项目,5.7亿元用作年产30万台发动机项目,以及5.7亿元用作汽车车桥及制动器项目等,总投资额约31.7亿元.[ID:nCN1873493]
该公司主要产品为运动型多功能车、轿车以及皮卡车(pickup truck).长城汽车A股发行後,将在上海证券交易所上市.
长城汽车早盘收低4.67%至10.62港元,过去三个月累计下挫17%.(完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。