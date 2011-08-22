〔香港个股〕长城汽车称今年销量目标难达成,下半年净利仍可双位数增长(更新版)

(新增更多细节及背景)

* 今年将难以达成50万辆总销量目标

* 外围环境不明朗,公司采取不降价策略

* 下半年将追求利润双位数成长

* A股上市仍按计划推行

路透香港8月22日电---受外围环境不明朗,及公司采取不降价策略以保住毛利影响,中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)预计,今年将难以达成50万辆的总销量目标.

不过,该公司董事长魏建军周一同时表示,此策略让公司下半年能维持上半年的毛利率,下半年将追求利润得以双位数成长.

"销量从来不是我们的目标,"他说,"(外围环境不好)我们原则是不降价,保持好盈利."

长城汽车上周五公告,2011年中期净利按年大增109%至18.12亿元人民币,每股盈利为0.66元.

魏建军指出,长城汽车达到一定的经济规模,有助于公司净利成长;而下半年9月以後进入销售的旺季,也有助于公司销量增加,并维持利润.

此外,他提到,尽管市况动荡,A股上市仍按计划推行,"A股正式批文还需要一段时间下发,大陆是这样,正式批文後六个月之内择机发行."

该公司A股发行申请在本月初获得证监会审核批准,预计将发行不超过3.04亿股A股.拟发行新股量占股本约10%.公司计划用4.1亿元用作年产10万台柴油发动机项目,5.7亿元用作年产30万台发动机项目,以及5.7亿元用作汽车车桥及制动器项目等,总投资额约31.7亿元.[ID:nCN1873493]

该公司主要产品为运动型多功能车、轿车以及皮卡车(pickup truck).长城汽车A股发行後,将在上海证券交易所上市.

长城汽车早盘收低4.67%至10.62港元,过去三个月累计下挫17%.(完)