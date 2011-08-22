〔香港个股〕俄铝称没收到Norilsk Nickel提出回购股份的正式要约

路透香港8月22日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周一发出公告称,没收到有关Norilsk Nickel(GMKN.MM)提出建议购回俄铝所持有其股份的正式要约.

俄罗斯大型金属企业--Norilsk Nickel上周五表示,将会以约87.5亿美元的代价,向俄铝提出回购其持有Norilsk Nickel的15%股份,以解决长久以来股东之间的纷争.[ID:nLDE77I082]

俄铝周一股价明显下滑,早盘收跌8.95%,报7.43港元.(完)

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