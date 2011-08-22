〔香港个股〕俄铝称没收到Norilsk Nickel提出回购股份的正式要约

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月22日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周一发出公告称,没收到有关Norilsk Nickel(GMKN.MM)提出建议购回俄铝所持有其股份的正式要约.
俄罗斯大型金属企业--Norilsk Nickel上周五表示,将会以约87.5亿美元的代价,向俄铝提出回购其持有Norilsk Nickel的15%股份,以解决长久以来股东之间的纷争.[ID:nLDE77I082]
俄铝周一股价明显下滑,早盘收跌8.95%,报7.43港元.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选