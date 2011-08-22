〔香港热股〕兖州煤业挫跌10%,因第二季获利及平均售价逊预期

路透香港8月22日电---中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)周一盘中下跌10%,因第二季度获利及平均售价均逊预期,更遭到投行瑞信调低目标价.

香港时间13:34时,兖煤H股报20.75港元,挫10.17%,稍早最低探至20.4港元的10个月低位;大市恒生指数.HSI则跌0.77%.

投行瑞信的报告称,如果撇除12亿元人民币的汇兑收益,兖煤(600188.SS)上半年获利只有42.9亿元,较该行预期少19%,主要受累于产品平均售价较低.因此该行将兖煤2011及2012年盈利预测下调12%及20%,目标价则由30港元降至25.4港元.

另一家投行野村的报告亦指出,兖煤第二季获利逊于该行预期;如果撇除汇兑收益,第二季净利按季跌25%,预期下半年现货煤价波动对兖煤影响较大,因此该行偏好神华(1088.HK)(601088.SS).(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK