〔离岸人民币〕金管局料人民币FDI年内出,今年点心债发行逾千亿元(更新版)

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* 金管局预计人民币FDI年内出台,有利于贷款和债市发展

* 企业对人民币FDI需求强劲,因香港融资成本相对较低

* 金管局预计今年香港人民币债券发行量超过1,000亿元

记者 陈敏

路透香港8月22日电---香港金管局副总裁彭醒棠周一称,预计人民币外商直接投资(FDI)可以在今年底前推出,这将推动香港人民币贷款和债券市场发展;他并预计,今年香港人民币债券发行量会超过千亿元.

中国国务院副总理李克强上周访港,宣布允许以人民币境外合格机构投资者(RQFII)方式投资境内证券市场、香港企业以人民币到境内直接投资(FDI)、扩大人民币贸易结算范围至全国等一系列措施.

在上述计划推出前,香港流通的人民币无法自由回流到内地,仅有境外央行、港澳清算行、境外参加行等三类境外机构开通了投资内地银行间债市的试点.其他资金只能存放于银行或投资于债券等有限的人民币金融产品.

"我们已经和人行谈过,他们说需要修改外商投资管理办法,要走这个程序,我们觉得今年内应该可以完成."彭醒棠对记者表示.

"很多企业都和我们接触过,说他们很有意愿做人民币FDI,因为在香港的融资成本相对低很多,可以说需求是相当大的."他称.

数据显示,去年全年内地FDI总额达到1,057亿美元,其中来自香港的占57.3%.自2010年开始,内地有关部门已经以个案试点方式对人民币的外商直接投资进行审批.

而在点心债方面,加上国家财政部最近发行的200亿元国债,香港今年以来已有700亿元发行量.中国政府上周宣布,将点心债发行主体扩大到内地企业,而今年内地机构在香港发行人民币规模初步提高到500亿元.

"我们预期今年香港人民币债券会有很高速的增长,今年的发行量好大机会可以超过1,000亿元,去年是358亿元."彭醒棠称.

此外,在人民币合格海外机构投资者(RQFII)方面,金管局表示暂时未有意愿申请,因其已经可以投资内地银行间债券市场.(完)