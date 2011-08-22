〔香港数据〕7月综合消费物价指数(CPI)同比升7.9%,通胀短期或持续明显

路透香港8月22日电---香港统计处周一公布,7月综合消费物价指数(CPI)同比上涨7.9%,涨幅较6月的5.6%为高,因政府去年7月代缴公营房屋租金导致基准较低.政府并预计,通胀在短期内可能持续明显.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,7月基本通胀率为5.8%,亦高于6月的5.5%,因私人房屋租金、猪肉价格以及旅游费用升幅扩大.

政府发言人在新闻稿中表示,由于国际食品价格持续高企、私人房屋租金上升进一步反映至消费物价上,以及本地成本压力因经济向好而增加,通胀在短期内可能持续显着.而过去几个月食品价格在国际市场回稳是正面的发展.