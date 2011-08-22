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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 16:44 BJT

〔香港数据〕7月综合消费物价指数(CPI)同比升7.9%,通胀短期或持续明显

路透香港8月22日电---香港统计处周一公布,7月综合消费物价指数(CPI)同比上涨7.9%,涨幅较6月的5.6%为高,因政府去年7月代缴公营房屋租金导致基准较低.政府并预计,通胀在短期内可能持续明显.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,7月基本通胀率为5.8%,亦高于6月的5.5%,因私人房屋租金、猪肉价格以及旅游费用升幅扩大.

政府发言人在新闻稿中表示,由于国际食品价格持续高企、私人房屋租金上升进一步反映至消费物价上,以及本地成本压力因经济向好而增加,通胀在短期内可能持续显着.而过去几个月食品价格在国际市场回稳是正面的发展.

(单位:%) 2011年7月 2011年6月 2010年7月

综合消费物价指数 +7.9 +5.6 +1.3

甲类消费物价指数 +12.5 +5.9 -0.8

乙类消费物价指数 +6.2 +5.6 +2.1

丙类消费物价指数 +5.4 +5.4 +2.6

基本通胀率 +5.8 +5.5 +1.9(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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