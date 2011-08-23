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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 12:16 BJT

〔表格〕中国电信中期净利同比升8%,至98.08亿元人民币

路透香港8月23日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)周二公布,截至2011年6月30日为止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度1-6月 2010年度同期

净 利 9,808 9,076

营业额 120,208 107,817

每股基本净利(元) 0.12 0.11

注:中国电信为以市场份额计中国第三大电讯营运商.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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