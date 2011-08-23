〔表格〕中国电信中期净利同比升8%,至98.08亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月23日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)周二公布,截至2011年6月30日为止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度1-6月 2010年度同期
净 利 9,808 9,076
营业额 120,208 107,817
每股基本净利(元) 0.12 0.11
注:中国电信为以市场份额计中国第三大电讯营运商.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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