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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 18:11 BJT

〔中港股业绩〕鞍钢股份中期净利锐跌近92%,受原燃料成本上涨拖累

路透香港8月22日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周一公布,上半年按国际会计准则的净利按年下跌91.5%,受累产量减少,而钢材价格上涨未能抵销原燃料价格上升的影响.

截至6月底止半年,鞍钢的净利为2.36亿元人民币,较去年同期的27.67亿元明显下滑.

鞍钢表示,上半年铁、钢、钢材的量,分别按年减少3.68%、5.18%及4.87%,至1,034.54万吨、1,002.37万吨及967.36万吨.销售钢材941.19万吨,同比下跌3.03%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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