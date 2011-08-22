〔中港股业绩〕鞍钢股份中期净利锐跌近92%,受原燃料成本上涨拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月22日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周一公布,上半年按国际会计准则的净利按年下跌91.5%,受累产量减少,而钢材价格上涨未能抵销原燃料价格上升的影响.
截至6月底止半年,鞍钢的净利为2.36亿元人民币,较去年同期的27.67亿元明显下滑.
鞍钢表示,上半年铁、钢、钢材的量,分别按年减少3.68%、5.18%及4.87%,至1,034.54万吨、1,002.37万吨及967.36万吨.销售钢材941.19万吨,同比下跌3.03%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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